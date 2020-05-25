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محافظات

بدأت بفقدان حاسةالشم.. القصة الكاملة لإصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا وحتى سلبية التحاليل

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقب اجراءه عددا من الجولات المحليه ولقاءات بعددا من الوزراء خلال الايام الماضيه شعر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بوعكه صحيه حيث فقد حاسه الشم اضافه الى إحساسة بالخمول الشديد فقرر استعداء الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة لعمل مسحه شكا فى أنه قد اصيب بفيروس كورونا وبالفعل حدث ذلك. وأكد مصدر بمديرية الصحة بالدقهلية أنه تم عزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتأكدت إيجابية تحاليله وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة الذى تم تحويله إلى مستشفى العزل بكفر الزيات بعد اكتمال العدد بمستشفى تمي الأمديد فيما تم عزله داخل استراحة المحافظه وذلك بالاتفاق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه لتلقى العلاج اللازم بها مع اتخذا كافة الاجراءات الاحترازية اللازمخ .

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كما شهد ديوان عام محافظة الدقهلية عقب اعلان اصابة المحافظ ومدير البيئة أعمالا مكثفة للفرق الصحية وإدارة الطب الوقائي لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين للإثنين حيث أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تطهير وتعقيم كافة أرجاء المبنى وتطهير الغرف كاملة داخل ديوان عام المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما أشرف نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحه على كافة التحاليل التى اجريت للمخالطين للمحافظ ومدير البيئة والتى جاءات جميعها سلبيه مع اتخاذ اجراءات وتدابير مشدده بمنع دخول المواطنين المبنى مع دخول العاملين بالكمامه .

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية، فى تصريح ساق لـ"صدى البلد"، "التزمت إجراءات وزارة الصحة، والعزل المنزلى بالاستراحة، وأقوم بارتداء الكمامة والقفاز، وأتناول الأطعمة والفواكه التى بها فيتامين "سي"، فعلاج الفيروس يحتاج إلى الراحة والالتزام بالتعليمات الطبية؛ من أجل العودة والتعافي إن شاء الله".

فيما اعلن المحافظ بعد يومان من اصابته باصابة زوجته بفيروس كورونا ايضا ونقلها للعزل معه فى الاستراحه لتلقى العلاج فيما جاءت نتيجة والدته وإبنتيه سلبيه للفيروس بعد قيام فريق من الطب الوقائى بالتنسيق مع وزيرة الصحة بالذهاب الى مقر اقامتهم واخذ مسحات لهم .

وعقب مرور عدة ايام من اصابته صرح الدكتور أيمن مختار، من مقر العزل الصحي الخاص به وبزوجته، بأنهما أجريا المسحة الأولى وأثبتت تحول النتيجة من إيجابية إلى سلبية مؤكدا أن بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة يأتى بنتائج مبشرة، مضيفا أنه ينتظر إجراء المسحة الثانية.


وأضاف فى تصريح لـ"صدى البلد": "تجربة كورونا تجربة قاسية ولكن بفضل الله وبالالتزام تمر بسلام خاصة مع العزل المنزلى، موجها التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأبناء مصر والدقهلية خاصة، مشيدا بموقفهم النبيل معه وسؤالهم الدائم عن صحته عقب إصابته بكورونا هو وزوجته".
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