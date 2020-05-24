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محافظات

بعد تعافيه من كورونا .. محافظ الدقهلية يكشف عن علاج للفيروس

الأحد 24/مايو/2020 - 06:03 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن فيروس كورونا بدأ معه ببرد شديد ثم سخونة وفقدان لحاسة الشم، مؤكدا أنه يجب على أى شخص يشعر بالبرد أن يتناول الليمون والبرتقال فيهما فيتامينc وهو كفيل بعلاجه وحمايه الكثيرين من فيروس كورونا، لأن خطورته عندما يصل للرئة فحافظوا على أنفسكم".

وأضاف فى تصريح خاص لصدى البلد" أنه تحسن بشكل كبير عقب العزل ثم تناول الليمون والبرتقالـ موجها نصيحة للمواطنين قائلا" كورونا ده نزلة برد شديدة وإهمال علاجه يساعد على الإصابة بـ كورونا، اللى يشعر بخمول وارهاق وفقدان الشم أو التذوق يلحق نفسه بالعزل وتناول فيتامين c والذي موجود في الليمون والبرتقال بنسبة عالية ".

وكان محافظ الدقهلية قد أدلى بتصريح من مقر عزله من استراحته، حيث مقر العزل الصحي الخاص به وبزوجته  أنهما أجريا المسحة الأولى أثبتت تحول نتيجته من إيجابية إلى سلبية، مما يؤكد أن بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة يأتى بنتائج مبشرة، مضيفا أنه ينتظر إجراء المسحه الثانية ".

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