كيف استقبلت مستشفيات العزل عيد الفطر

احتفل عدد من المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا ، بعيد الفطر المبارك، وذلك تخفيفا عن المرضى والأطقم الطبية.





وتصدر المشهد تعليق الزينة والبالونات والافتات التشجيعية، وتوزيع الكعك والبسكوت علي المرضي.









مستشفى النجيلة بمطروح للعزل :

وشهدت مستشفى النجيلة بمطروح للعزل، مشاركة المرضى وطاقم العمل بالمستشفى فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك.





بتعليق زينة بمدخل وطرق المستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما تم توزيع الهدايا على المرضى والطاقم الطبي وتم تشغيل تكبيرات العيد في السماعات الداخلية.





وذلك يأتي تخفيفا على مرضى فيروس كورونا ورفع الروح المعنوية للطاقم الطبي بالمستشفى ومشاركتهم فرحة العيد.





اقرأ أيضا | الزيات: يجب عمل مسار منفصل لمرضى كورونا بمستشفيات العزل





مستشفى قها التخصصي للعزل :

ورفعت مستشفى قها التخصصي للعزل، لافتات داخل المستشفى للتخفيف عن المرضى، وتقدير الجهود الطيبة المبذولة من جميع الاطقم الطبية.





وأكدت المستشفى على شفاء وتعافي ١٠ حالات من فيروس كورونا من المستشفى من بينهم سيدتين مسنتين كانتا محجوزتين في العناية ويعانون من أمراض مزمنة، و ليرتفع إجمالي حالات التعافي الـ ١٢ حالة.





مستشفى اثنا للعزل :

وأعلنت مستشفى اثنا للعزل، عن خروج 10 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.





و قدم المتعافين الي جنود الجيش الأبيض بمستشفى اسنا التخصصي بالتحية والعرفان علي تقديم الرعاية والدعم النفسي لجميع المرضى.



