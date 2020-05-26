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اقتصاد

مسرح الصوت والضوء يستقبل أنغام لإحياء حفلها ثالث أيام عيد الفطر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:15 ص
مسرح مصر للصوت والضوء
مسرح مصر للصوت والضوء
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علياء فوزي
يستقبل مسرح  شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام  بمنطقة الأهرامات، اليوم، الثلاثاء، الفنانة أنغام لإحياء حفلها ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الشركة، أن الحفلات ستكون بدون جمهور مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.


واستقبل مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات الفنان تامر حسنى  أول أمس الأحد، لإحياء حفله أول أيام عيد الفطر، وتبث الحفلات على قناتى DMC وON.

وتأتى هذه الحفلات في إطار احتفالات الدولة بــ عيد الفطر المبارك والترفيه مع اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وفى سياق آخر كشفت شركة الصوت والضوء عن قرب انتهاء مشروع إضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية، والذى استغرق العمل فيه 3 أشهر وبلغت تكلفته نحو 60 مليون جنيه.
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