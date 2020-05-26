مسرح الصوت والضوء يستقبل أنغام لإحياء حفلها ثالث أيام عيد الفطر

يستقبل مسرح

والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى

بمنطقة الأهرامات، اليوم، الثلاثاء، الفنانة أنغام لإحياء حفلها ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وفى سياق آخر كشفت شركة الصوت والضوء عن قرب انتهاء مشروع إضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية، والذى استغرق العمل فيه 3 أشهر وبلغت تكلفته نحو 60 مليون جنيه.