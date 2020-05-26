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توك شو

مصر أقلها.. تعرف على عدد حالات الإصابات والوفيات بكورونا من الأطقم الطبية حول العالم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:41 ص
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الأولى" تقرير عن، إحصائية توضيحية بأرقام ضحايا الجيش الأبيض حول العالم.

ووفقا للتقرير، أنه على الجبهة الأمامية يقاتل 50 مليونا من الأطقم الطبية أخطر عدو يواجه البشرية، وهو فيروس كورونا، وخلال الحرب عليها سقط ضحايا بالمئات من الجيش الأبيض حول العالم.

وكشفت دراسة أن معدل إصابة العاملين فى الرعاية الصحية يصل إلى 1%، و90 ألف إصابة حول العالم حتى نهاية إبريل.

وكشف مصدر من أمريكا عن إصابة 9200 بفيروس كورونا من الأطقم الطبية لديهم و178 حالة وفاة، بالإضافة إلى مصدر أخر من فرنسا يعلن بها عن وصول عدد الحالات لديهم إلى 12490 و105 حالة وفاة.

كما أعلن مصدر من ألمانيا عن إصابة 10400 حالة إصابة و80  من الأطقم الطبية بفيروس كورونا لدى مستشفياتهم، مضيفا إلى ذلك تسجيل 13522 حالة إصابة و150 حالة وفاة بإيطاليا وفقا لمصدر هناك.

كما أعلنت بريطانيا تسجيل 5733 حالة إصابة و200 حالة وفاة بها، بالإضافة إلى تسجيل أسبانيا 19400 حالة إصابة و133 حالة وفاة للأطقم الطبية بها، أما مصر فأعلنت عن 350 حالة إصابة بكورونا للأطقم الطبية وتسجيل 19 حالة وفاة هناك.

كما وصلت عدد حالات إصابة كورونا من الأطقم الطبية فى تركيا إلى 7428 إصابة و24 حالة وفاة، متابعا عن غعلان مصدر من الصين بتسجيل 3300 حالة إصابة و67 حالة وفيات هناك.
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