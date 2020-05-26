كلاسيكو ألمانيا.. ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام دورتموند





ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للابتعاد بصدارة بجدول الدوري الألماني، وتوسيع فارق النقاط مع بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





ومن المقرر أن تفام مبارة اليوم بين بوروسيا دوتموند وبايرن ميونخ يدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهو بوروسيا دورتموند:





حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: دافيز - بواتيج - ألابا - بنجامين بافارد.





خط الوسط: ليون جوريتسكا - كيميش - توماس مولر.





خط الهجوم: كومان - سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفسكي.

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الألماني.