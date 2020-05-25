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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة 27.. دورتموند يضيق الخناق على بايرن ميونخ

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:51 ص
بايرن ميونخ - بوروسيا
بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند
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إسراء أشرف
أسدل الستار ليلة أمس، الأحد، على الأسبوع رقم 27 من الدوري الألماني "بوندسليجا"، بعد مباراة كولن وفورتونا دوسلدورفا، في ختام الجولة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

كما شهدت الجولة فوز بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة على فولسبورج، ليضيق الخناق على بايرن ميونخ المتصدر والذي فاز أيضًا على آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدفين.

وبهذه النتائج، نجح بايرن ميونخ في الحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، فيما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة 57 في مركز الوصيف.

وجاء ترتيب الدوري الأألماني عقب انتهاء الجولة رقم 27 كالتالي..
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