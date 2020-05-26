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رياضة

كلاسيكو خارج التوقعات بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:38 ص
كلاسيكو بوروسيا دورتموند
كلاسيكو بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية، اليوم الثلاثاء، إلى استاد "سيجنال إيدونا بارك"، لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.


المتعة والإثارة سيكونان عنوان الكلاسيكو، ويصعب توقع الفائز بالمباراة نظرًا لمشواره ما المتشابه في الدوري، وخوض الفريقين مباراتين منذ استئناف منافسات البوندسليجا، التي توقفت منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.


وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري بشكل كبير، كونها تجمع بين بايرن المتصدر برصيد 61 نقطة، ووصيفه دورتموند المتأخر عنه بفارق 4 نقاط.

ويسعى بوروسيا دورتموند في المباراة، للثأر من بايرن ميونخ بعدما خسر أمامه في لقاء الدور الأول برباعية نظيفة، كما يسعى لتضييق الخناق على الفريق البافاري من أجل الحفاظ على حظوظه في تحقيق اللقب.

بينما يدخل بايرن ميونخ اللقاء، لمواصلة تفوقه على دورتموند وخطف نقاط الفوز، من أجل توسيع الفارق بينهما إلى 7 نقاط، والاقتراب من تحقيق اللقب الثامن على التوالي.


ويفتقد دورتموند في المباراة لخدمات كل من ماركو رويس، دان أكسيل زاجادو، بينما تحوم الشكوك حول تواجد نيكو شولز في القائمة.

فيما يفتقد بايرن ميونخ لخدمات الرباعي، فيليب كوتينيو، ونيكلاس سولي، وكورينتين توليسو، وتياجو ألكانتارا.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، الأسبوع الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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