كلاسيكو ألمانيا.. فليك يؤكد غياب تياجو ألكانتارا عن موقعة بوروسيا دورتموند





وقال هانز فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بوروسيا دورتموند، أن تياجو ألكانتارا غاب عن تدريبات اليوم بسبب الإصابة، ولن يكون متاحا لمواجهة بوروسيا دورتموند.





وأشار فليك، أن غياب جماهير بوروسيا دورتموند عن مباراة الغد التي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك " معقل أسود الفيستيفال"، قد يسهل الأمور قليلا على بايرن ميونخ.





يذكر أن مسابقة الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا، في المدرجات.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

أكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، غياب تياجو ألكانتارا نجم الفريق، عن مباراة بوروسيا دورتموند، المقرر لها غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الألماني.