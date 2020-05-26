علماء الفلك يترقبون تعامد الشمس على الكعبة.. كيف استغل العرب التعامد قديما؟





وتتعامد الشمس مرتين في كل عام على الكعبة المشرفة، بسبب موقعها المتميز على مداري السرطان والجدي، وفي السطور التالية إليك بعض المعلومات التي قد تهمك عن ذلك الحدث المهم:





-تحدث ظاهرة التعامد مرتين في العام، الأولى في يوم 27 مايو، والأخرى في 15 يوليو.





- كان العرب يستخدمون ذلك الحدث قديما في تحديد الموقع الصحيح للقبلة، عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك بشكل عمودي على الأرض وتتم مراقبة الظل ويكون اتجاه القِبلة في الجهة المعاكسة للظل.





- زاوية ارتفاع الشمس على الكعبة في وقت الظهيرة تكون تقريبا 90 درجة.

يترقب علماء الفلك في السعودية والعالم كله حدثا فلكيا هاما، غدا الأربعاء، يتمثل هذا الحدث في تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، حيث تكون الشمس عمودية فوق الكعبة، ونتيجة لهذا التعامد تختفي ظلال الكعبة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل.