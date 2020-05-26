غادة طلعت: مسلسل الفتوة كان بياخدنى فى زمن تاني

قالت الفنانة الصاعدة غادة طلعت: "الورق اللي كتبه هانى سرحان فى مسلسل الفتوة كان مميزا جدا"، مشيرة إلى أن المصطلحات كانت مرتبطة بالفترة الزمنية التى كان يوجد بها عصر الفتوات.





وأضافت "غادة" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها لم تستغرب اللغة التي تحدثت بها فى مسلسل الفتوة، موضحة: "اللغة مكنتش غريبة وكانت عاملة زى اللغة بتاعة أفلام الأبيض والأسود".





وتابعت أنها بمجرد ارتداء الملابس الخاصة بالشخصية تتقمص وتتعمق بها، متابعة: "التمثيل واللغة مكنتش صعبة بالنسبالى، وكنت مستمتعة 100%".





وأوضحت أن تحضيرات مسلسل الفتوة بدأت قبل شهر ديسمبر، مضيفة إلى أنه تم وقف التصوير لفترة بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى: "تصوير المسلسل كان بياخدنى لزمن تانى"، مؤكدة أن المخرج حسين المنباوى من الأشخاص الهادئين والمنظمين وهو ما أنعكس على المسلسل.





وأشارت: "فى البداية كنت مبسوطة بالدور، بس كان عندى تخوفات وقلقانة أنه مش كبير"، إلا أن الدور كان مهما فى قلب أحداث المسلسل.