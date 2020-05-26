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أخبار العالم

كنيسة المهد تفتح أبوابها أمام المصلين والزائرين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:11 ص
كنيسة المهد تفتح
كنيسة المهد تفتح أبوابها أمام المصلين والزائرين
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، تفاصيل إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام المصلين والزائرين، تزامنًا مع تخفيف السلطات الفلسطينية للقيود التي فرضت عليها فى الضفة الغربية.


وأصدرت كنيسة، مهد السيد المسيح، بيانا بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا والتي تتلخص فى عدم زيادة عدد الحاضرين على 50 شخصا بشرط ألا يكون لديهم ارتفاع في درجات الحرارة وأن يرتدوا الكمامات الواقية.


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وأغلقت كنيسة المهد منذ بداية مارس الماضي، وهو ما عاد بضرر وركود كبير على قطاع السياحة في بيت لحم.


وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية "رولا معايعة" إن "فتح كنيسة المهد سيبعث في ظني أملا العالم كله في أن هذا الوباء سينتهي، ليس فقط في فلسطين بل وفي العالم بأسره".


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن المساجد والكنائس وأماكن العمل ستعيد فتح أبوابها اليوم، الثلاثاء، في تخفيف للقيود بعد تباطؤ انتشار العدوى.

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