إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى

نفذت الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر بالتنسيق مع قوات من مراكز الشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وشدد اللواء هشام آمنة-محافظ البحيرة على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





ووجه بتكثيف تلك الحملات خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية ومنع استغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والضرب بقوة وبيد من حديد لردع كل من تسول له نفسه استغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف.







وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 685 م2 تمثلت فى:



إزالة حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرية طيبة بالدلنجات بمساحة 350 مترا عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وإزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة 250 مترا بعزبة الزقل بقرية إفلاقة بدمنهور.



وتمكنت الحملة فى حوش عيسى من إزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 70 مترا بقرية عزب حوش عيسى عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض وإزالة أسوار طولية بمساحة 15 مترا بقرية الشربيني التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور.

