AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:26 ص
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
Advertisements
جمالات الدمنهورى

نفذت الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر بالتنسيق مع قوات من مراكز الشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وشدد اللواء هشام آمنة-محافظ البحيرة على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ووجه بتكثيف تلك الحملات خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية ومنع استغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والضرب بقوة وبيد من حديد لردع كل من تسول له نفسه استغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف.


وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 685 م2 تمثلت فى:

إزالة حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرية طيبة بالدلنجات بمساحة 350 مترا عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وإزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة 250 مترا بعزبة الزقل بقرية إفلاقة بدمنهور.

وتمكنت الحملة فى حوش عيسى من إزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 70 مترا بقرية عزب حوش عيسى عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض وإزالة أسوار طولية بمساحة 15 مترا بقرية الشربيني التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور.

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى فى الدلنجات ودمنهور وحوش عيسى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 32 حالة تعد على أكثر من 7000 متر أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة.. فيديو وصور

عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

إزالة 66 حالة تعد جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالبحيرة

للحفاظ على الرقعة الزراعية والمال العام.. إزالة ٣٤ حالة تعد بالبحيرة بمساحة ٤٦٦١م٢

فى شم النسيم.. إزالة 20 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

إزالة 35 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة

ترشيحاتنا

ألمانيا تفتح السفر مجددًا أمام 31 دولة بداية من 15 يونيو

كنت هرفضه.. غادة طلعت تكشف عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل الفتوة

سيناريو خبيث.. 3 علامات تكشف وقيعة الإخوان بين الأطباء ووزارة الصحة

4 موالح وخضراوات.. مشروب مناعة سحري لمحاربة فيروس كورونا

أخبار التوك شو.. قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء.. والصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على الفنانة المعروفة ابنة عزيزة راشد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي