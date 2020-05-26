غيابات بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الكلاسيكو الألماني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساءً، إلى استاد "سيجنال إيدونا بارك"، لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.









وتلقي الغيابات بظلالها على الكلاسيكو، حيث يفتقد بوروسيا دورتموند لخدمات ثلاث لاعبين، في المقابل يفتقد بايرن ميونخ لجهود 4 لاعبين.









غيابات بوروسيا دورتموند





يغيب عن دورتموند ماركو رويس الذي تعرض لإصابة في شهر فبراير الماضي وتشير التقارير إلى ابتعاده عن الملاعب لنهاية الموسم، و دان أكسيل زاجادو، والذي خضع ل عملية جراحية في الركبة في وقت سابق، بالإضافة إلى نيكو شولز والذي غاب عن آخر مباراتين.





بينما استعاد بوروسيا دورتموند خدمات ثنائي الوسط، إيمري تشان وأكسيل فيتسل، قبل أيام من موعد الكلاسيكو.









غيابات بايرن ميونخ





يغيب عن بايرن ميونخ الثلاثي فيليب كوتينيو، ونيكلاس سولي، وكورينتين توليسو، منذ عودة الدوري الألماني في منتصف مايو الجاري، حيث يعاني كوتينيو وتوليسو من إصابات في الكاحل، بينما يغيب سولي لعدم جاهزيته بدنيًا بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي.





كما سيفتد الفريق البافاري لتياجو ألكانتارا بعدما غاب عن التدريبات، أمس، الإثنين، ليتأكد غيابه عن الكلاسيكو.







