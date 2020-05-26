AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غيابات بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الكلاسيكو الألماني

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:18 م
كلاسيكو بوروسيا دورتموند
كلاسيكو بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ
Advertisements
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساءً، إلى استاد "سيجنال إيدونا بارك"، لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.


وتلقي الغيابات بظلالها على الكلاسيكو، حيث يفتقد بوروسيا دورتموند لخدمات ثلاث لاعبين، في المقابل يفتقد بايرن ميونخ لجهود 4 لاعبين.


غيابات بوروسيا دورتموند

يغيب عن دورتموند ماركو رويس الذي تعرض لإصابة في شهر فبراير الماضي وتشير التقارير إلى ابتعاده عن الملاعب لنهاية الموسم، ودان أكسيل زاجادو،  والذي خضع لعملية جراحية في الركبة في وقت سابق، بالإضافة إلى نيكو شولز والذي غاب عن آخر مباراتين.

بينما استعاد بوروسيا دورتموند خدمات ثنائي الوسط، إيمري تشان وأكسيل فيتسل، قبل أيام من موعد الكلاسيكو.


غيابات بايرن ميونخ

يغيب عن بايرن ميونخ الثلاثي فيليب كوتينيو، ونيكلاس سولي، وكورينتين توليسو، منذ عودة الدوري الألماني في منتصف مايو الجاري، حيث يعاني كوتينيو وتوليسو من إصابات في الكاحل، بينما يغيب سولي لعدم جاهزيته بدنيًا بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي.

كما سيفتد الفريق البافاري لتياجو ألكانتارا بعدما غاب عن التدريبات، أمس، الإثنين، ليتأكد غيابه عن الكلاسيكو.


وستمثل مباراة اليوم، أهمية كبيرة للفريقين، حيث ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري بشكل كبير، كونها تجمع بين بايرن المتصدر برصيد 61 نقطة، ووصيفه دورتموند المتأخر عنه بفارق 4 نقاط.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، في منتصف مايو، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. بايرن ميونخ يستقر على اللاعبين الراحلين فى الميركاتو الصيفي

الظهور الأول بعد أزمة كورونا.. 3 تحديات تواجه بايرن ميونخ أمام يونيون برلين بـ البوندسليجا

6 غيابات عن بايرن ميونخ وبروسيا دوتموند قبل لقاء القمة الألمانية

صراع الصدارة .. 7 مواجهات قوية لـ بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وديربي مرتقب

كلاسيكو ألمانيا.. فليك يؤكد غياب تياجو ألكانتارا عن موقعة بوروسيا دورتموند

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-5-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. فتح المساجد في السعودية.. ساويرس: اللي تسيبني عاقلة مش مجنونة

صرف بدل الإجازات بدون محاكم.. مشروع قانون أمام البرلمان

استخبيت بعد المسلسل.. عابد عنانى يكشف عن رد فعل الجمهور على تأديته دور الإرهابي فى الاختيار

التضامن: إتاحة صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي 1 يونيو

في عيد ميلادها.. تعرف على الفنانة المعروفة ابنة عزيزة راشد

احترس.. الكمامات خطر يهدد قلوب الأطفال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي