وزير القوي العاملة: استرداد جواز سفر مصري احتجزه كفيله بلبنان

سعفان يتابع أوضاع المصريين بالخارج.. التمثيل العمالي بميلانو للمصريين: دورات مجانية لتنمية المهارات للحصول على فرص عمل لائقة.. التوقيع على إيصالات أمانة يضعف موقف العامل عند حدوث مشاكل مع صاحب العمل