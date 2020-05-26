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أخبار البلد

وزير القوي العاملة: استرداد جواز سفر مصري احتجزه كفيله بلبنان

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:22 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة  المصرية ببيروت- لبنان، نجح في تسليم  مواطن مصري جواز سفره المحتجز لدى كفيله، لرفض توقيع المواطن علي إيصال أمانة.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة بيروت بتعريف الجالية المصرية بمواقع العمل بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.


وقام الملحق العمالي شرين عبد الجواد على الفور بالتواصل مع  صاحب العمل والتأكيد عليه أن هذا الإجراء مخالف للقانون، وتم التفاوض معه، وبالفعل استجاب وسلم المواطن المصرى "أ.ج.م" جواز سفره.

وقام المواطن بتوجيه الشكر لوزير القوى العاملة على جهود الملحق العمالى والسفارة في هذا الخصوص.

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى ببيروت العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضى عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل. 
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