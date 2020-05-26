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مرأة

بعد إصابة شخصين جدد.. حيوان غامض متهم بالتسبب في تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:54 م
حيوان المنك في هولندا
حيوان المنك في هولندا مسؤول عن تفشي فيروس كورونا
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آية التيجي
كان الخفاش هو الكائن الأول الذي تم اتهامه بنقل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى البشر في منطقة ووهان بالصين، وبالأخص في سوق بيع الحيوانات في مدينة ووهان. 

إلا أن السلطات الحكومية والصحية الهولندية أعلنت أن هناك إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد بسبب حيوان المنك الذي يتم تربيته في المزارع الهولندية، وقد تم تسجيلهم أول حالات انتقال العدوى بهذه الطريقة، ووفقا لما جاء في مجلة "ناشيونال بوست". 


وقالت وزيرة الزراعة كارولا شوتن، إن الحالتين اللاتي أصيبا بفيروس كورونا المستجد كانا بسبب حيوان المنك الذي يحمل الفيروس، ويوجد في 4 مزارع لتربيتها ويوجد بها 155 حيوان من المنك.

وأوضحت شوتن، أنهم وجدوا ربع مزارع تحتوي على 155 حيوانا من المنك، وهوة ما يزيد من خطر انتقال فيروس كورونا داخل المزرعة، وبخلاف البشر خارج المزرعة والتي تكون فرصتهم في انتقال العدوى أقل.

وأشارت شوتن، إلى أنهم وجدوا 3 مزارعين من أصل أربعة مصابين بفيروس كورونا بسبب تعاملهم المباشر مع حيوان المنك، فيما جاري الكشف عن مصابين في المزرعة الرابعة.

ويتم تربية حيوان المنك للحصول على الفراء؛ حيث أثبتت الأبحاث والدراسات السابقة أن القطط والحيوانات الأخرى نادرا ما تنقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر.
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