بعد إصابة شخصين جدد.. حيوان غامض متهم بالتسبب في تفشي فيروس كورونا

إجابة أخطر سؤال في العالم.. كيف بدأ فيروس كورونا ومن أين أتى؟.. هل كان سوق حيوانات ووهان مهد الوباء أم معامل أمريكا العسكرية؟.. وحكاية أول مصاب بكورونا