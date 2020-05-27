استمرار الدعم وعودة الإنتاج.. اقتصادي يوضح أفضل السبل للتعايش مع كورونا

تسعى جميع دول العالم إلى وضع خطط عاجلة لحماية اقتصادها من تداعيات أزمة كورونا، مع الحفاظ على حياة المواطنين، باعتباره العنصر الأهم والأساسي لتحقيق التنمية بكافة أنواعها.





ومن بين هذه الدول، الدولة المصرية، التي اتخذت خطوات هامة للحفاظ على ما حقق الاقتصاد المصري من معدلات نمو عاليه وفي نفس الوقت حماية ارواح المصريين بل ومساندتهم ضد أزمة فيروس كورونا.