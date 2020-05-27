استمرار الدعم وعودة الإنتاج.. اقتصادي يوضح أفضل السبل للتعايش مع كورونا

تسعى جميع دول العالم إلى وضع خطط عاجلة لحماية اقتصادها من تداعيات أزمة كورونا، مع الحفاظ على حياة المواطنين، باعتباره العنصر الأهم والأساسي لتحقيق التنمية بكافة أنواعها.
ومن بين هذه الدول، الدولة المصرية، التي اتخذت خطوات هامة للحفاظ على ما حقق الاقتصاد المصري من معدلات نمو عاليه وفي نفس الوقت حماية ارواح المصريين بل ومساندتهم ضد أزمة فيروس كورونا.
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وقال علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إن أفضل السبل للتعامل مع أزمة كورونا في مصر هو اتباع الإجراءات الاحترازية وإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.
وأكد الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة السعى لتحقيق للتوازن بين استمرار الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتقليل نزيف الخسائر.
وتابع: "كما يجب العمل على استمرار المشروعات القومية ودعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا مع إعطاء الاهتمام والأولوية لقطاعى الصناعة والزراعة".