أبرزها علاج العيون.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول 3 حبات من التوت يوميا

التوت مليء بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والأنثوسيانين، و يمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة أن تحد من الالتهاب وتحمي من الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، مثل أمراض الأمعاء الالتهابية والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.





وكشف موقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد التوت على الصحة:





- يعالج تعب العين



وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والصحة والشيخوخة أن التوت يحتوي على مركبات قوية مضادة للأكسدة تساعد في علاج إرهاق العين، وجد الباحثون أن العلاج بمساعدة خلاصة التوت قد يساعد في تحسين كل من التدابير الموضوعية والذاتية لإرهاق العين (مثل ألم العين، والثقل، وعدم الراحة، وإحساس الجسم الغريب)، وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن خلاصة التوت يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات الشبكية وأمراض العيون الأخرى.









- يعالج التهاب اللثة



يمكن تجنب التهاب اللثة بمساعدة التوت ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، ويرجع ذلك إلى التأثيرات المضادة للالتهابات لمستخلص التوت البري الغني بالأنثوسيانين، وجد الباحثون أن تناول 500 غرام من التوت يمكن أن يقلل من التهاب اللثة.

















- تقليل مستويات LDL



مضادات أكسدة قوية أخرى تسمى بوليفينول في التوت قد تقوي الأوعية الدموية وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، يعد كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أحد عوامل الخطر الرئيسية لتصلب الشرايين ، وهو مرض قلبي وعائي يمنع الأوعية الدموية التي تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية.









- يدير مستويات السكر في الدم

تستخدم أوراق التوت بشكل تقليدي للسيطرة على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، تظهر الأبحاث أن خلاصة التوت قد تكون فعالة في إدارة مستويات السكر في الدم، خاصة عندما يتم دمجها مع دقيق الشوفان.











- يعالج الإسهال