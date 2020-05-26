تجمعات أعلى كوبرى عباس في ثالث أيام العيد ..فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" تجمعات من المواطنين أعلى كوبرى عباس فى ثالث أيام العيد.









وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وذلك بسبب عدد ارتفاع مصابى ووفيات فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.









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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.







