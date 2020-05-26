AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

تجمعات أعلى كوبرى عباس في ثالث أيام العيد ..فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت- نور المصري- محمد صبحي
رصدت عدسة "صدى البلد" تجمعات من المواطنين أعلى كوبرى عباس فى ثالث أيام العيد.


وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وذلك بسبب عدد ارتفاع مصابى ووفيات فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


اقرأ أيضا: 


وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.


ونص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليه مش اليوم كله.. نجيب ساويرس يعلق على قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم

قبل يوم من نهاية الحظر.. مصادر تؤكد استمراره مدة إضافية

الحكومة: استمرار غلق المحال التجارية من الـ 5 مساء ويومي الجمعة والسبت على مدار اليوم

حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو

الحكومة: إجازة عيد الفطر المبارك من السبت حتى الخميس مدفوعة الأجر

استثناء خدمات التوصيل بالمطاعم من قرارات الحظر في العيد

ترشيحاتنا

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

علي جمعة: يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء رمضان.. فيديو

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

بـ 2 مكون من المطبخ.. حيلة سهلة للتخلص من اصفرار الأسنان

البنك المركزي: المصريون سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي خلال العيد

110 ساعات في الشهر.. البنك المركزي يقلص ساعات العمل.. تفاصيل ومواعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام