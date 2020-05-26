حقيقة غلق مستشفى الدمرداش لوجود إصابات بـ كورونا بين الأطقم الطبية

عبر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن استيائه بعد تداول عدد من المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا، معلومات مغلوطة عن إصابة بعض أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الدمرداش، بفيروس كورونا، وإغلاق المستشفى، مؤكدا أنها أخبار عارية من الصحة.
وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قد أصدر، قرارآ بتخصيص مستشفى العبور التخصصى التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، لعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، والمرضى من الخارج بحيث أن تسمح سراير المستشفى بذلك.
وأَضاف المتيني، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإصابات بين الطاقم الطبي قليلة جدا، وهو أمر طبيعي، مؤكدًا على توفير كافة سبل العلاج والعزل الصحي لهم.
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وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قد أصدر، قرارآ بتخصيص مستشفى العبور التخصصى التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، لعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، والمرضى من الخارج بحيث أن تسمح سراير المستشفى بذلك.