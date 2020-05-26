حقيقة غلق مستشفى الدمرداش لوجود إصابات بـ كورونا بين الأطقم الطبية

وأَضاف المتيني، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإصابات بين الطاقم الطبي قليلة جدا، وهو أمر طبيعي، مؤكدًا على توفير كافة سبل العلاج والعزل الصحي لهم.



