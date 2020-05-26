تشكيل بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود البافاري

أعلن هاينز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بروسيا دورتموند، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.





تشكيل بايرن ميونخ





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز





خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر





خط الهجوم: سيرجي جنابري - كومان - روبرت ليفاندوفسكي





ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل بروسيا دورتموند وصافة ترتيب الجدول، خلف البايرن برصيد 57 نقطة.





وتقام المباراة على ملعب سيجنال أدونا بارك، ملعب بروسيا دورتموند، في السادسة والنصف من مساء اليوم.