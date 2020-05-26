10 خطوات لحماية حيوانك الأليف من حرارة الصيف

يربي العديد من الأشخاص الحيوانات الأليفة فى المنزل، ولكن لا يعلم ما الطرق الصحيحة للتعامل مع القطط أو الكلاب عند ارتفاع درجة الحرارة فى الصيف للحفاظ على صحتهم.





ووفقًا لذلك نقدم لكم أهم الخطوات التى يفضل أتباعها للحفاظ على صحة الحيوان...





1-سرح شعر القطة يوميا لان الشعر المتشابك بيحبس الحرارة ، وتعد من أهم الخطوات خاصة للقطط ذات سلالات الشعر الطويل ، ويفضل قص الشعر .





2- اسمح لقططك باختيار مكانها المناسب في البيت حتى لو غريب ، وذلك لان القطط تختار بشكل صحيح الأماكن التى تفضل الجلوس بها للحفاظ على راحتها ، بما فى ذلك الحرارة.

3-تقدر تمرر مناشف رطبة على شعر القط بلطف لتقليل الحرارة، ويمكن تكرار الخطوة اكتر من مرة على مدار اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة.





4-لو قطك عدو البلل، يمكن ان تقوم بوضع القليل من الماء على منشفة وتضعها فى الثلاجة حتى تصبح باردة، ثم افردها على المكان الذى ينام به حيوانك الأليف





5- يجب الحرص على تواجد المياه بشكل دائم فى الطبق المخصص لها والعمل على تقليل كمية الطعام









6- لا تجهد القطة باللعب لوقت طويل و حاول تحافط على هدوئها.





7- الحرص على توفير مكان مريح و مظلل للحفاظ على التهوية بشكل جيد





8- ويمكن ان تمرض القطة بضربة شمس نتيجة الحرارة ، اعراضها بتكون لهث مفرط و تنفس سريع ، خمول ، تشتت و عدم القدرة على الوقوف ، هتحس بسخونة لما تلمس بطانة كفوفها.





9- إذا تطابقت الاعراض قوم بنقلها على سطح بارد مثل السيراميك، ثم ضع قطعة قماش مبلولة "بمياه فاترة" و ضعها على كفوفها و مخالبها و لثتها ، مع استشارة الطبيب المختص بشكل فورى



