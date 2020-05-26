50 جنيها عيدية نادي القرن الحقيقي.. تفاصيل

شارك خالد الغندور نجم الزمالك السابق، جمهوره في عيد الفطر المبارك، احتفاله بعيدية نادي القرن الحقيقي.
ونشر "الغندور"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة عيدية للجماهير عبارة عن ٥٠ جنيها مكتوبا عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي".
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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عددا من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".
وكان النادي الأهلي تُوج بلقب نادي القرن منذ 20 عاما، وتم تكريمه في احتفال كبير بمدينة جوهانسبيرج، وتسلم صالح سليم رئيس القلعة الحمراء وقتها الجائزة.
جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف بأمر من وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد الكرة، تزامناََ مع قرار رئاسة الوزراء بفرض حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا.