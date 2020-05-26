رئيس البرلمان النمساوي يستقبل غادة والى لبحث التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب

استقبل "ولفجانج سوبوتكا"، رئيس البرلمان النمساوي، الدكتورة غادة والي ، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا "unodc"، وهنأها علي توليها منصبها كونها أول سيده تتبوأ هذا المنصب.





من جهتها، أعربت "والي"عن تقديرها للدولة النمساوية علي حسن اداره جائحة كورونا، مؤكدة على التزام مقار الأمم المتحدة بتطبيق كل شروط وتوجيهات وزارة الصحة النمساوية والتشغيل التدريجي لمكتب الأمم المتحدة بفيينا الذي يضم ٥٠٠٠ موظف دولي.





وخلال اللقاء، تمت مناقشة أوجه التعاون بين "unodc" والبرلمان في مجالات مكافحة الإرهاب وحماية ضحاياه والتنظيم المشترك للمؤتمر السنوي لاتحاد البرلمانيين الدولي الذي كان مقررا عقده في فيينا في أغسطس ٢٠٢٠ وتم تأجيله إلي ٢٠٢١ بسبب كورونا، حيث يعقد في مقر الأمم المتحده في فيينا بتنظيم مشترك مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجانبين.





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غادة والى: الأمم المتحدة تدعم الحكومات لتوفير الرعاية لضحايا الاتجار بالبشر وأشار رئيس البرلمان إلى زيارته للقاهرة في شهر فبراير الماضي ولقائه مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مؤكدا على اهتمامه بالتعاون البرلماني مع مصر وأيضا في مجال التعليم العالي حيث وقع اتفاقية ثنائية.