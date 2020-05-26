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مرأة

بـ الأبيض الكاجول .. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة رفقة كريم فهمى.. شاهد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:07 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها رفقة الفنان كريم فهمى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بها هنا الزاهد، بقميص أنيق وناعم باللون الأبيض، ومنسقه معه تى شيرت باللون الأسود الذي يبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من البلاشر وأحمر الشفاه.

وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلى التى تبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط باللون الأبيض .
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مراد السويفي 🤪

A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

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