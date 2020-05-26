بـ الأبيض الكاجول .. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة رفقة كريم فهمى.. شاهد





وظهرت بها هنا الزاهد ، بقميص أنيق وناعم باللون الأبيض، ومنسقه معه تى شيرت باللون الأسود الذي يبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من البلاشر وأحمر الشفاه.





وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلى التى تبرز جمال ملامحها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط باللون الأبيض .