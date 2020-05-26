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مرأة

بدون ماكياج .. نادين نجيم تتألق بإطلالة كاجوال على إنستجرام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:43 م
نادين نجيم
نادين نجيم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت بها نادين نسيب، بتى شيرت أنيق وبسيط باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك الناعم.

وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة
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