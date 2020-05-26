أهلي ولا زمالك.. كشف حساب حسام حسن قبل رحيله عن صفوف نادي سموحة





ويرغب " الأهلي والزمالك "، في الحصول على خدمات لاعب سموحة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ من أجل تدعيم هجوم الفريق.





ورفض حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، رحيل حسام حسن، لاعب الفريق في فترة الانتقالات المقبلة، في حين وافق فرج عامر، رئيس النادي على رحيل اللاعب إذا توافر عرض مناسب.





وفيما يلي يرصد لكم "صدى البلد"، كشف حساب لـ حسام حسن مهاجم نادي سموحة منذ انضمامه وحتى تلك اللحظة.





انضم حسان حسن إلي صفوف نادي سموحة في موسم "2015-2016"، ليتمكن من كتابة تاريخ جديد، وجذب أعين الأندية المصرية خاصة قطبي الكرة "الأهلي والزمالك".





تمكن حسام حسن منذ انضمامه إلى صفوف نادي سموحة من المشاركة في 86 مباراة، بواقع 67 مباراة داخل الدوري المصري و11 كأس مصر و8 مباريات في البطولات الإفريقية ليتمكن من تسجيل 18 هدفا طوال مسيرته.





وساهم حسن في إنقاذ فريقه في الدقائق الأخيرة أمام الفرق المنافسة؛ ليستطيع وضع نادي سموحة في المربع الذهبي في بطولة الدوري الممتاز.





ويأمل حسام حسن في الانتقال إلى أحد قطبي الكرة خلال الفترة القادمة ولكن بموافقة مسئولي نادي سموحة برئاسة فرج عامر





ويدرس مسئولو نادي سموحة إعارة حسان حسن لاعب الفريق إلى أحد أندية الدوري السعودي أو الإماراتي الفترة القادمة لإنهاء الجدل حول انتقاله لصفوف "الأهلي والزمالك".



