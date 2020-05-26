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أحمد موسى: تحقيقات الصحة أثبتت وجود قصور تجاه طبيب المنيرة المتوفى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:43 م
وليد يحيى طبيب المنيرة
وليد يحيى طبيب المنيرة
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أسامة علي

استعرض الإعلامى أحمد موسى، بيان وزارة الصحة، بشأن وفاة الدكتور وليد يحيى، طبيب بمستشفى المنيرة العام إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.



وحسب البيان قال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" ، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن تحقيقات وزارة الصحة المبدئية أثبتت وجود قصور فى التعامل مع الدكتور وليد داخل المستشفى.


وأكد موسى، أنه حسب بيان وزارة الصحة فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة ضد المقصرين فى واقعة وفاة الدكتور وليد.


وأشار موسى، إلى ان وزارة الصحة ستعلن عن الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.

 

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