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دينية البرلمان: مصر تصلي الجمعة بعد المقبلة في المساجد بنسبة كبيرة ..فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:57 م
المساجد
المساجد
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هاني حسين
قال شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن كثب مع وزارة الأوقاف  والمؤسسات الدينية في مصر؛ من أجل إعادة فتح المساجد والضوابط المتبعة تمهيدا لفتح المساجد مرة أخرى.


وأضاف شكري الجندي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامى أحمد موسى المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، "نرحب بما قامت به وزارة الأوقاف بعرض خطة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء ونأمل في الحصول على الموافقة على فتح المساجد ودور العبادة قريبا".


وتابع شكري الجندي "نراهن على وعي الشعب بابتاع الإجراءات الاحترازية المتبعة مع إعادة فتح المساجد".


وأكد شكري الجندي أن "هناك إجراءات جادة لإعادة فتح المساجد واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وغلق المساجد فور الانتهاء من الصلاة ووجود المطهرات وأدوات التعقيم بصفة مستمرة داخل المساجد".


وأبدى شكري الجندي، أمله في "فتح المساجد كلها، وبنسبة كبيرة مصر تصلى الجمعة بعد القادمة في المساجد".

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