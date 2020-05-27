فضائل عيد الفطر.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 8 أمور قبل انتهائه

قالت

، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن عيد الفطر له العديد من الفضائل، فهو

فرصة للتراحم والتغافر والتسامح و

للتفاهم والتصالح ، معلقةً: «

صالحوا من حولكم فإذا الذي بينكم وبينه عداوة كأنه ولي حميم».