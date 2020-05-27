AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فضائل عيد الفطر.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 8 أمور قبل انتهائه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:01 ص
الدكتورة عبلة الكحلاوي،
الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية
Advertisements
يارا زكريا
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن عيد الفطر له العديد من الفضائل، فهو فرصة للتراحم والتغافر والتسامح وللتفاهم والتصالح ، معلقةً: «صالحوا من حولكم فإذا الذي بينكم وبينه عداوة كأنه ولي حميم».

وأضافت «الكحلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك»  أن العيد فرصة للبهجة والسرور، فلا تجعلوه مناسبة لتذكر مآسيكم ولا لاستذكار أحزانكم، كما أنه  فرصة لرحمة الصغار، فاجبروا خاطرهم بالكلمة الطيبة وعلموهم معاني العيد الجميلة.

وتابعت الداعية الإسلامية أن العيد دواء لأرواحكم المتعبة فخذوا جرعة دوائكم وابتسموا وتفاءلوا واستبشروا ولا تجعلوا العيد يمر هكذا دون إصلاح ما بكم وما بينكم وبين غيركم، فاغتنوا عطية الله لكم. 

اقرأ أيضًا:

وأوضحت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، في وقت سابق، أن هناك دعاء في السنة النبوية يفتح لك أبواب الجنة الثمانية، معلقًا: «هل تعلم لمن ستفتح أبواب الجنة الثمانية؟».

وبينت « الكحلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أن من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : 
« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء».

ونبهت الداعية الإسلامي أن هذا حديث صحيح بإسناد مسلم، لافتًا: "ولك أن تزيد كما ورد في السنة النبوية الشريفة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

اقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 12 كلمة أوصى بها النبي.. تغفر الذنب وتوسع الرزق

انتبه.. أبواب الجنة الثمانية مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله.. لا تتهاون فيه كالكثيرين

عبلة الكحلاوي توصي بـ 10 أعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

عبلة الكحلاوي تجيب: لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟

عبلة الكحلاوي توصى بدعاء من 22 كلمة.. يفتح لك أبواب الجنة الثمانية

3 أعمال لا توزن يوم القيامة لعظمها.. داعية إسلامية تكشف عنها

ترشيحاتنا

أستاذ مناعة يحذر من ارتداء الأطفال للكمامة لهذا السبب .. فيديو

السعودية .. إطلاق نار كثيف في عسير والأمن يفتح تحقيقا واسعا.. ما القصة؟

ردد آخر كلمات الضحية.. ببغاء يصبح شاهدا رئيسيا في جريمة قتل واغتصاب.. اعرف الحكاية

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

تفاصيل عثور مسعف على 137 ألف جنيه خلال نقل مصابي حادث طريق

الأوقاف: تحديد موعد عودة صلاة الجمع والجماعة متروك للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفاً من كورونا.. مقهى يستعين بـ روبوت لتحضير وتقديم الطلبات للزبائن.. شاهد

بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام

5 شروط لغسل الكمامة القماش