فضائل عيد الفطر.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 8 أمور قبل انتهائه

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن عيد الفطر له العديد من الفضائل، فهو فرصة للتراحم والتغافر والتسامح وللتفاهم والتصالح ، معلقةً: «صالحوا من حولكم فإذا الذي بينكم وبينه عداوة كأنه ولي حميم».
وأضافت «الكحلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أن العيد فرصة للبهجة والسرور، فلا تجعلوه مناسبة لتذكر مآسيكم ولا لاستذكار أحزانكم، كما أنه فرصة لرحمة الصغار، فاجبروا خاطرهم بالكلمة الطيبة وعلموهم معاني العيد الجميلة.
وتابعت الداعية الإسلامية أن العيد دواء لأرواحكم المتعبة فخذوا جرعة دوائكم وابتسموا وتفاءلوا واستبشروا ولا تجعلوا العيد يمر هكذا دون إصلاح ما بكم وما بينكم وبين غيركم، فاغتنوا عطية الله لكم.
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