عبلة الكحلاوي تجيب: لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟

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وتابعت أن أول الأعمال المستحبة في العشر الأواخر وهي: استحضار نية قيام العشر الأواخر، ثانيًا: التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وواصلت : ثالثًا: التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين، رابعًا: الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.





الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم، سابعًا: التهجد في الليل ولو بركعتين. وأكملت: خامسًا: الإكثار من ذكر الله تعالى و الصلاة على النبي المصطفى ، سادسًا:





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وأردفت: ثامنًا: الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة، تاسعًا: الإكثار من قول: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».





واستطردت: عاشرًا: المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، ومن السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.





واختتمت الداعية الإسلامية بالدعاء قائلة: « تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده الله علينا وعليكم بالعافية والإيمان والأمان».