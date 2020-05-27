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مرأة

بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:53 ص
أنغام
أنغام
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حياة عبد العزيز
تصدَّرت الفنانة أنغام مؤشر البحث على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات الذي أذيع على قناة "دي إم سي".

وأطلت أنغام بإطلالة أنيقة كعادتها، مرتدية فستانا باللون الذهبي المطرز بالكامل والشيفون من منطقتي الأكمام، مع ترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة متطايرة.

واختارت أنغام اللمسات الجمالية التي تبرز ملامحها، فوضعت اللون البمبي الداكن في الشفاه مع تركيب الرموش الصناعية لإبراز جمال عينيها، وتحديدها بالآيلاينر المميز.

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وتتميز أنغام دائمًا بارتداء الفساتين الأنيقة في كل حفل، فهي من عشاق الفساتين المطرزة ذات الألوان المميزة كالأحمر والأخضر والذهبي.

وإليكم أجمل فساتين أنغام ..
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
بعد حفلها على مسرح الصوت والضوء.. 10 فساتين تبرز أناقة أنغام
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