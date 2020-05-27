في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. تعرف على عدد زيجاتها

ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931 في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر وكان والدها أحمد حمامة يعمل موظفا في وزارة التربية المصرية.





وبعد فوزها بمسابقة لجمال الأطفال، أرسل والدها صورتها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لتمثل دورًا في فيلم "يوم سعيد" الذي كان من بطولة الموسيقار محمد عبدالوهاب وكان ذلك أول دور لها في السينما.