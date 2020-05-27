بعد تسمم كلب.. نبات منزلي شهير يقتل البشر والحيوانات

يتجه الكثيرون إلى اقتناء النباتات المنزلية المختلفة لتزيين مجالسهم وشرفاتهم باللون الأخضر الزاهي، لكن عند اقتناء نوع من النبات عليك أن تكون أكثر حرصًا في معرفة تاريخه وإمكانية تأثيره على الإنسان أو الحيوانات الأليفة التي يربيها المعظم كالقطط والكلاب.



ونشرت امرأة تحذيرا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمالكي الحيوانات الأليفة بعد وفاة كلبها نتيجة تناوله بضع ورقات من نبات منزلي شائع تقول إنه "سام وخطير".



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المرأة التي تدعى «كيت فاجنر» شاركت قصة "موت كلبها البولدوج الفرنسي الصغير بين ذراعيها مسممًا" بهدف حث الناس على توخي الحذر عند اختيار النباتات المنزلية.

أكل الكلب بعض الأوراق من نخيل ساجو، والمعروف أيضًا باسم "نخيل الورق المقوى"، وانتهى به في المستشفى مسمومًا يصارع من أجل الحياة، لكن بعد أيام فارق الكلب الحياة بسبب نوع نبات قد يجهل الكثيرون خطورته.



يوجد نخيل الساجو الموجود في البيئات الاستوائية ولكنه شائع مؤخرًا كنباتات منزلية، لكن المفاجأة أنه شديد السمية لكل من القطط والكلاب بسبب احتوائه على السيكاسين، وهو عامل يمكن أن يسبب تليف كبدي حاد.

مخاطر نبات النخيل المنزلي (الساجو)

يمكن أن يؤدي ابتلاع الأوراق أو الجذور أو البذور إلى سيلان اللعاب والقيء والإسهال، يتبعه فشل الجهاز العصبي المركزي، الذي يظهر من خلال الضعف، النوبات والارتعاش.

جميع أجزاء النباتات شديدة السمية للإنسان والحيوان مما يسبب فشل الكبد والوفاة حتى من التعرض البسيط. تشمل جميع الأجزاء الجذع والجذور والأوراق والبذور الصغيرة الشبيهة بالتوت التي يمكن أن تتطور على النباتات الناضجة.

