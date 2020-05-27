مش هوفيك حقك.. رسالة أحمد خالد صالح لـ أمير كرارة

وجّه أحمد خالد صالح رسالة إلى أمير كرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وقال أحمد خالد صالح: "النجاح مبيجيش من فراغ، بيجي من تعب واجتهاد وصبر وإيمان وتواضع وحاجات كتير كلها موجودة فيك".
وأضاف: "مهما اتكلمت عنك و عن محبتك في قلبي مش هوفيك حقك. ربنا يديم عليك محبته ومحبة عبيده يابو سليم و يزيدك من فضله علي قد من انت بتكرم كل الي حواليك".
ليرد عليه أمير كرارة قائلاً: "أنت أخويا وحبيبي الغالي ابن الغالي ربنا يكرمك يا حبيبي".
مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كراره وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.
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