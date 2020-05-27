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فن

مش هوفيك حقك.. رسالة أحمد خالد صالح لـ أمير كرارة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
 وجّه أحمد خالد صالح رسالة إلى أمير كرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال أحمد خالد صالح: "النجاح مبيجيش من فراغ، بيجي من تعب واجتهاد و‏صبر وإيمان وتواضع وحاجات كتير كلها موجودة فيك".‏

وأضاف: "مهما اتكلمت عنك و عن محبتك في قلبي مش هوفيك حقك. ربنا يديم عليك محبته ومحبة عبيده يابو سليم و يزيدك من ‏فضله علي قد من انت بتكرم كل الي حواليك".‏

ليرد عليه أمير كرارة قائلاً: "أنت أخويا وحبيبي الغالي ابن الغالي ربنا يكرمك يا حبيبي".‏

مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين ‏‏"مربع ‏البرث"، ‏بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء‎.‎

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كراره وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي ‏هشام ‏عشماوي" ‏والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب ‏وصلاح ‏عبد الله ‏وإياد نصار‎.‎

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