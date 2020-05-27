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قصير وأوف شولدر.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة ساحرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:23 ص
ماغي بو غصن
ماغي بو غصن
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة ماغي بو غصن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة.

وتألقت ماغي بو غصن مرتدية فستانًا باللون البينك قصير فوق الركبة وتصميم الأوف شولدر مع الأكمام المنفوشة بعض الشئ، مما أضفى عليها نوعا من الجمال.

واستكملت مع إطلالتها التي برزت أنوثتها، بعض المجوهرات الأنيقة فارتدت الأقراط في الأذن، مع الأساور وخاتم بسيط في اليد.

وتركت شعرها البني مجعدا بطريقة بسيطة بدون أي نوع من الاكسسوارات.

وأما من الناحية الجمالية وضعت ماغي بو غصن اللمسات الجمالية الناعمة، فاختارت اللون البني الهادئ في الشفاه مع إبراز عيناها بالكحل والماسكرا.

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