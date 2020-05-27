ذهب ليقضى العيد مع أسرته.. وكيل صحة البحيرة: مريض كورونا هرب من الحجر الصحى مستقلا أتوبيس.. ويستكمل علاجه بمنزله.. تفاصيل

لعب وعى الأهالى بعزبة الناقورى التابعة لقرية "أبو سعيفة" بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة دورا بارزا فى عدم استقبال نجار مسلح يبلغ من العمر 35 عاما،مصاب بفيروس كورونا هارب من الحجر الصحى بمستشفى كفرالدوار وذلك خشية من انتشار الفيروس بالقرية.





وكشف الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" بأن المريض هرب من مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار من خلال تسربه من حجرته حيث قام بركوب اتوبيس أثناء توقفه بداخل المستشفى لنقله المرضى الذين تم شفاؤهم.





وأكد بيومى على اكتشاف اختفاء المريض أثناء مرور مدير الحجر الصحى لمتابعة المرضى وعلى الفور تم الحصول على بياناته وإبلاغ الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية بمركز الدلنجات بإسم وتفاصيل الحالة و تعاملت الإدارة الصحية بالتنسيق مع كامل غطاس رئيس الوحدة المحلية وتم الوصول إلى المريض واستكمال فترة عزله بمستشفى الدلنجات المركزى طبقا لبروتوكول وزارة الصحة مشيرًا إلى استقرار حالته الصحية.





من جانبه أكد كامل غطاس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بأنه تلقى اتصالًا تليفونيا من أحد المواطنين أقارب المريض الهارب بعزبة الناقورى التابعة لقرية أبو سعيفة وأبلغه بالواقعة بالتزامن مع تلقيه مكالمة من الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية للتنسيق لعودة المريض والاتفاق على استكمال فترة علاجه بمستشفى الدلنجات المركزى.





وأوضح غطاس بأن المريض تم تحويله لمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار من يوم السبت الماضى بعد أن أكدت نتائج تحاليل المعمل المشترك بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وأن المريض قرر الهروب من الحجر الصحى لقضاء العيد مع أسرته.





وأضاف أن الدكتور أسامة عمار، مدير الإدارة قام بالإتصال بأسرته وتم حضوره واستكمال علاجه بالمستشفى لمدة يومان إلى أن تم استقرار حالته وخرج لاستكمال علاجه بالمنزل طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.





وأكد غطاس أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطرى بالدلنجات، على القيام برش وتعقيم وتطهير القرية بالإضافة إلى 3 قرى أخرى من بينهم قرية المصاب.



