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مرأة

أحلى الحلويات فى الحر.. طريقة عمل تارت المانجو بالبسكويت

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
مع ارتفاع درجات الحرارة ، نحتاج إلى طرق للتغلب على الحرارة مثل حلوى المانجو اللذيذة بالبسكويت . ونقدم لك اليوم وصفة تارت المانجو سهلة  والتي تجعلك ستحب كل جزء منه وتعشق تناوله باستمرار خاصة مع ارتفاع حرارة الجو.

مكونات تارت المانجو

2 كوب - بسكويت ناعم
1 كوب - زبدة ذائبة

للكاسترد

1/2 لتر - حليب
4 ملاعق كبيرة - سكر بودرة
1/4 كوب - لبن
3 ملاعق كبيرة - مسحوق الكاسترد

4-5 - شرائح المانجو الرفيعة
الفستق المفروم


خطوات تحضير تارت المانجو

* طحن علبتين من البسكويت إلى مسحوق ناعم. انقلى هذا إلى وعاء وأضف كوبًا من الزبدة المذابة. امزج جيدًا في قوام يشبه العجين. قاعدة لاذع جاهز.

* انشرى القاعدة بالتساوي على مقلاة لاذعة وافردها باستخدام ملعقة. ثم ضعه في الثلاجة لمدة 40 دقيقة على الأقل.

* يُسلق الآن 1/2 لتر من الحليب (يُفضل الحليب كامل الدسم) على نار متوسطة. أثناء التسخين ، خذ وعاءًا وأضف 1/4 كوب حليب ، 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد وامزجها لصنع معجون سميك.

* أضيفي عجينة الكسترد إلى الحليب بمجرد أن يغلي. استمرى في التقليب حتى يصبح الحليب سميكًا. بمجرد أن يصبح سميكًا ، انقله إلى وعاء وضعه في الثلاجة لمدة 30-40 دقيقة.

* الآن أخرجي مقلاة التارت والوعاء من الثلاجة ووزعي الكاسترد على التورتة. ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أخرى.

* في نفس الوقت ، قطع 4-5 مانجو إلى شرائح رقيقة وتزيين التورتة. يمكنك عمل وردة مانجو أو ببساطة ضعها في جميع أنحاء التورتة بطريقة متناظرة.

* نقطعها إلى شرائح ونقدمها مع الفستق المرشوش.

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