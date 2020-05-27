أحلى الحلويات فى الحر.. طريقة عمل تارت المانجو بالبسكويت

مع ارتفاع درجات الحرارة ، نحتاج إلى طرق للتغلب على الحرارة مثل حلوى المانجو اللذيذة بالبسكويت . ونقدم لك اليوم وصفة تارت المانجو سهلة والتي تجعلك ستحب كل جزء منه وتعشق تناوله باستمرار خاصة مع ارتفاع حرارة الجو.





مكونات تارت المانجو





2 كوب - بسكويت ناعم

1 كوب - زبدة ذائبة





للكاسترد





1/2 لتر - حليب

4 ملاعق كبيرة - سكر بودرة

1/4 كوب - لبن

3 ملاعق كبيرة - مسحوق الكاسترد





4-5 - شرائح المانجو الرفيعة

الفستق المفروم









خطوات تحضير تارت المانجو





* طحن علبتين من البسكويت إلى مسحوق ناعم. انقلى هذا إلى وعاء وأضف كوبًا من الزبدة المذابة. امزج جيدًا في قوام يشبه العجين. قاعدة لاذع جاهز.





* انشرى القاعدة بالتساوي على مقلاة لاذعة وافردها باستخدام ملعقة. ثم ضعه في الثلاجة لمدة 40 دقيقة على الأقل.





* يُسلق الآن 1/2 لتر من الحليب (يُفضل الحليب كامل الدسم) على نار متوسطة. أثناء التسخين ، خذ وعاءًا وأضف 1/4 كوب حليب ، 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد وامزجها لصنع معجون سميك.





* أضيفي عجينة الكسترد إلى الحليب بمجرد أن يغلي. استمرى في التقليب حتى يصبح الحليب سميكًا. بمجرد أن يصبح سميكًا ، انقله إلى وعاء وضعه في الثلاجة لمدة 30-40 دقيقة.





* الآن أخرجي مقلاة التارت والوعاء من الثلاجة ووزعي الكاسترد على التورتة. ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أخرى.





* في نفس الوقت ، قطع 4-5 مانجو إلى شرائح رقيقة وتزيين التورتة. يمكنك عمل وردة مانجو أو ببساطة ضعها في جميع أنحاء التورتة بطريقة متناظرة.





* نقطعها إلى شرائح ونقدمها مع الفستق المرشوش.



