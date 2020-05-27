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تعليم

بمشاركة 200 عالم.. بث مباشر لافتتاح المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول أزمة كورونا بجامعة طنطا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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احمد علي
 أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول الذي تنظمه الجامعة على مدى يومي 27 و28 مايو الحالي (اليوم وغدًا) حول "البحث العلمي ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا" – ستبدأ في الساعة الخامسة مساء، وتتم إذاعتها عن طريق البث المباشر على "الصفحة الرسمية لجامعة طنطا" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحضور 17 متحدثًا و200 مشارك من مختلف الدول العربية والأجنبية.

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وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن جلسات المؤتمر في اليوم الأول تستمر على مدى 4 ساعات متتالية، وتتناول الأبحاث الخاصة بـ "كوفيد 19" وتأثيره على قطاعات الصحة والطب والأدوية والعقاقير والبحث العلمي.

ويشارك في الجلسة العلمية الأولى منها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة إيمان حسبي، أستاذ الباثولوجي بطب طنطا، منسق المؤتمر، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تبدأ بكلمة الافتتاح والترحيب بالعلماء والباحثين المشاركين للدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، رئيس المؤتمر، تتلوها كلمات: الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وأضافت أنه سيتم تسليم شهادات تقدير للمتحدثين فى المؤتمر عقب انتهاء كلماتهم، تقديرًا لإسهامهم ببحوث علمية مهمة فى المؤتمر الافتراضي الأول لجامعة طنطا حول أزمة كورونا، مشيرة إلى أن جميع الحضور يمكنهم تسلم شهادات المشاركة بالمؤتمر أونلاين، وذلك بإدخال بياناتهم على موقع المؤتمر فى صفحة خاصة بهذا الأمر، أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير البوابة الإلكترونية للجامعة انه سيتم اذاعة تسجيلات المؤتمر من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة به على بوابة الجامعة ومن خلال الروابط على موقعه الإلكتروني لتمكين اكبر عدد من الاستفادة من المادة العلمية المقدمة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد النمر، مسئول الدعم الفني للمؤتمر، أنه سيتم تسجيل جلسات المؤتمر لبثها على موقع المؤتمر، ومن خلال صفحته على الفيس بوك، عقب انتهاء فعالياته لإتاحة الاستفادة لأكبر عدد من العلماء والباحثين والمختصين الذين لم يتمكنوا من المشاركة فى البث الحي أثناء انعقاد المؤتمر، نظرًا للإقبال الشديد، والتزام منظومة الدعم الفني بالتواصل مع جميع المشاركين، في أثناء تنفيذ الترتيبات والمراسلات التقنية اللازمة للمؤتمر.
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