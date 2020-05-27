رفع 30 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر

شهدت إجازة عيد الفطر المبارك مجهودات مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كافة المخلفات وتنفيذ اعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع 30 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع والأحياء خلال إجازة عيد الفطر المبارك .





وأوضح أنه تم رفع كميات كبيرة من المخلفات خلال العيد حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق و امبابة و بولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أي مخلفات أولًا بأول على مدار اليوم.





وأضاف راشد أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمــع القمامة بشبرامنت، وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم.





وأشار إلى أنه تم استغلال ساعات حظر التجوال في تنفيذ أعمال الكنس والتجريد ورفع الاتربة من الشوارع والمحاور الرئيسية اضافه الي القيام بأعمال الرش والتطهير للعديد من القطاعات والمناطق لمجابهه تفشي فيروس كورونا.





وأوضح أنه تم رفع كميات من المخلفات مماثلة من المراكز والمدن خلال العيد مشددا علي متابعة أعمال رفع المخلفات علي مدار اليوم دون أي تقصير.



