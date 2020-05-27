AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أول يوليو المقبل.. إعلان نتيجة الإعدادية في المنوفية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:34 م
النتيجة الإعدادية
النتيجة الإعدادية
Advertisements
محمد امين
 تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية استعداداتها عقب أجازة عيد الفطر مباشرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية . 

 إقرأ أيضا :- غلق 3 منشآت طبية بشبين الكوم والشهداء لمخالفتهم الاشتراطات الطبية وادارتهم بدون ترخيص 

وكانت لجان النظام والمراقبة قد بدأت في 18 مايو القادم بدء أعمال تقدير المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، سواء على المنصة التعليمية ادمودو أو التي تم تسليمها يدويا الي المدارس. 

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات في مطلع الأسبوع المقبل عقب الإجازة مباشرة حتى يتم الإعلان عن النتيجة في بداية شهر يونيو المقبل. 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد استبدلت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بتقديم مشروعات بحثية متعددة التخصصات وذلك ضمن الإجراءات الاحتياطية التي تتبعها الحكومة للحد من التجمعات للحفاظ على الطلبة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة صوتية عاجلة من وزير التعليم بشأن ضوابط تسليم أبحاث طلاب المدارس

تعليم كفر الشيخ يوضح حقيقة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

تعليم الغربية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الأسبوع الثاني من يونيو

تعليم الشرقية: نتيجة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل

محافـظ المنوفية: غلق 3 منشآت طبية بشبين الكوم والشهداء لمخالفتهم الاشتراطات الطبية وإدارتهم بدون ترخيص

ترشيحاتنا

تعافي الطبيعة لم يدم.. تلوث الهواء في الصين بغاز سام

مدير الطب العلاجي عقب إصابته بكورونا: أشعر بتحسن والعزل المنزلي للأعراض قبل تطورها أفضل

أخبار السعودية اليوم.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار فى عسير.. إعلان جديد من الخطوط السعودية.. وتمديد صلاحية التأشيرات السياحية 3 أشهر دون مقابل

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 6 استخدامات لقشر البصل غير متوقعة

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟

حفر بهدف التنقيب.. تفاصيل إحباط عملية بحث عن الآثار شرق الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حال العطس أو السعال.. لا تستخدم معقم اليدين في هذه الحالات

طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا