أول يوليو المقبل.. إعلان نتيجة الإعدادية في المنوفية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية استعداداتها عقب أجازة عيد الفطر مباشرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية .
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وكانت لجان النظام والمراقبة قد بدأت في 18 مايو القادم بدء أعمال تقدير المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، سواء على المنصة التعليمية ادمودو أو التي تم تسليمها يدويا الي المدارس.
وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات في مطلع الأسبوع المقبل عقب الإجازة مباشرة حتى يتم الإعلان عن النتيجة في بداية شهر يونيو المقبل.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد استبدلت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بتقديم مشروعات بحثية متعددة التخصصات وذلك ضمن الإجراءات الاحتياطية التي تتبعها الحكومة للحد من التجمعات للحفاظ على الطلبة من انتشار فيروس كورونا المستجد.