أول يوليو المقبل.. إعلان نتيجة الإعدادية في المنوفية





وكانت لجان النظام والمراقبة قد بدأت في 18 مايو القادم بدء أعمال تقدير المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، سواء على المنصة التعليمية ادمودو أو التي تم تسليمها يدويا الي المدارس.





وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات في مطلع الأسبوع المقبل عقب الإجازة مباشرة حتى يتم الإعلان عن النتيجة في بداية شهر يونيو المقبل.