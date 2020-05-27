بسبب كورونا.. محمد عبده يكتشف عدد أبنائه الحقيقي

تحدث فنان العرب محمد عبده عن الوضع الراهن الذي يعيشه الناس بسبب فيروس كورونا المستجد وعن خضوعه للحجر المنزلي منذ تفشي الوباء في العالم.





وقال محمد عبده في لقاء تليفزيوني: "ما بقى بيجاما ما لابسناها وصرت اعد اولادي كل يوم واكتشفت انهم 9 وليس 10".





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كان الفنان محمد عبده، تصدّر في الأيام الماضية، مؤشر البحث جوجل، وتحول إلى حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من منزله وهو يعزف على العود مرتديا شورت.





وأكد الفنان محمد عبده، أنه متأقلم تمامًا مع الحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأنه إنسان يفضل الجلوس في المنزل.



