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فن

على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:03 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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أحمد إبراهيم
خطفت الفنانة نيللى كريم الأنظار اليها مع ابنتها وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى. 

وظهرت نيللى كريم فى الصورة مع ابنتها وهما متواجدان على البحر وتلقت بعض التعليقات الايجابية حيث قال البعض انها تشبهها إلى حد بعيد. 

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وكانت نيللى كريم عرض لها فى رمضان مسلسل 100 وش والذى شارك فى بطولته كل من اسر ياسين وشريف الدسوقى وتاليف عمرو الدالى واحمد وائل واخراج كاملة أبو ذكرى. 

والمسلسل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى حول عصابة تنصب على الناس بهدف كسب الكثير من المال.   
على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا
على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا
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