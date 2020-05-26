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توك شو

لست بـ 100 وش.. نيللي كريم: أنا مش صغيرة وبمثل بقالى 20 سنة.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:20 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة نيللي كريم إنها دخلت في مجال التمثيل منذ 20 عاما، مشيرة إلى أنها دائما تفضل ان تكون في مكان التلميذ المجتهد لكي تتعلم كل ما هو جديد في عالم الفن والتمثيل.

وأضافت "نيللي كريم" خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم" المذاع على قناة "المحور" أنها دائما تحرص على تصحيح أخطائها خاصة في المشاهد المهمة، لأن التعليم لا ينتهي أبدا حتى لو أصبحت ممثلة كبيرة.

وأشارت "نيللي كريم" إلى أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية التي أثبتت نجاحات كبيرة وهذا يعود الي المخرجين وحرصها على التعلم، مؤكدة أن المخرجة كاملة أبو زكي هي وش السعد عليا ودعمها سبب نجاحها.

وأوضحت أنها من الفنانات التي لا تفضل تكرار تصوير المشاهد وحريصة على تصوير المشهد من أول مرة ليكون مشهد صادق في المشاهدة للجمهور، لافتة إلى أنها ليست بـ 100 وش ولا تحب هذه الشخصية.
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