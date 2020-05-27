أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حقيقة العملة الرقمية الأكثر بحثا على جوجل.. وترامب يشن هجوما على تويتر بعد وصفه بالمضلل

كشفت تسريبات مصورة خلال الشهر الماضي، تصميما يوضح بعض مواصفات التى سيأتي بها أحدHTC Desire القادمة، والذي يضم إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الجهاز، إلى جانب نوتش على شكل ثقب في الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.