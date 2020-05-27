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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حقيقة العملة الرقمية الأكثر بحثا على جوجل.. وترامب يشن هجوما على تويتر بعد وصفه بالمضلل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:59 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


يدمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام موقع التدوينات العالمي تويتر، فهو يعد الرئيس الوحيد في العالم الذي يستخدمه بكثرة؛ لاسيما بعد أن تصدر قائمة قادة العالم من حيث عدد المتابعين على المنصة، والذي أصبح القائد العالمي الأكثر متابعة على تويتر بـ52 مليون متابع في عام 2017، ونحو 12 ألف تغريدة منذ توليه الرئاسة في نفس العام.


مع تطور وازدهار التكنولوجيا، ظهرت العديد من المحاولات لتطوير نظام إلكتروني للأموال والذي أطلق عليه اسم العملات الرقمية، وهي عملات افتراضية أو رقمية مصممة للعمل كوسيلة لتبادل الأموال بطريقة رقمية ومشفرة، وذلك من خلال إدخالات محدودة في قاعدة بيانات لا يمكن لأحد أن يغيرها إلا إذا تم الوفاء بشروط محددة.


تستعد شركة شاومي Xiaomi، للإعلان عن هاتفها الأحدث Mi Note 10 Lite، في مصر من خلال حدث يقام يوم 29 مايو الجاري، عبر بث مباشرة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض إليك مواصفات هاتف شاومي الجديد الذي أعنت عنه رسميا أواخر شهر أبريل المنصرم، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.


عثر باحثون أمنيون على ثغرة خطيرة في كل إصدار من إصدارات أندرويد Android تقريبا، إذ تسمح هذه المشكلة الأمنية للبرامج الضارة بانتحال صفة التطبيقات الشرعية لسرقة كلمات مرور التطبيقات، وبيانات المستخدمين الحساسة.


كشفت تسريبات مصورة خلال الشهر الماضي، تصميما يوضح بعض مواصفات التى سيأتي بها أحد هواتف HTC Desire القادمة، والذي يضم إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الجهاز، إلى جانب نوتش على شكل ثقب في الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.
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