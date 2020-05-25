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تكنولوجيا

لأصحاب هواتف آيفون وآيباد القديمة.. كل ما تريد معرفته عن تحديث iOS 12.4.7 "فيديو"

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:42 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن تحديث iOS 12.4.7
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ندى على
منذ أيام قليلة أصدرت شركة آبل تحديث iOS 12.4.7 لهواتف آيفون القديمة والتى لن تستطيع الحصول على آخر تحديث وهو 13.5 iOS الذى صدر رسميا لهواتف آيفون وأجهزة آبل الحديثة. 

وصدر تحديث iOS 12.4.7 لدعم هواتف iPhone 5s و 6 iPhone  وiPhone 6 Plus ، بالإضافة إلى أجهزة آيباد iPad Air من الجيل الأول، و iPad mini 2 و 3 iPad mini  وكذلك آيبود iPod touch من الجيل السادس. 


ويتضمن تحديث iOS 12.4.7 دعما أمنيا لأجهزة الآيفون والآيباد القديمة للحفاظ على أمن المستخدمين من الاختراقات، وكذلك إصلاح بعض الثغرات الموجودة في هذه الأجهزة، والتى غالبا ما تكون فرصة سهلة لأى فيروسات أو اختراقات للمستخدمين

وللقيام بتحميل التحديث يجب اتباع الخطوات الآتية: 

- قم بتوصيل جهاز iPhone أو iPad بشبكة Wi-Fi واى فاى 
- قم بتوصيل جهازك بشاحن
- قم بتشغيل تطبيق الإعدادات أو Settings app 
- انتقل الآن إلى عام ومنه إلى  التحديث
 - بمجرد ظهور تحديث iOS 12.4.7، اضغط على تنزيل وتثبيت، ويجب تنزيل التحديث على الفور وقد يستغرق التثبيت بعض الوقت. 
 
وأطلقت آبل تحديث  iOS 13.5، رسميا يوم الخميس الماضى للأجهزة الأحدث من الآيفون والآيباد، ويحتوى على ثلاث مميزات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، من بينها عرض إشعارات للتعرض وتحديد موقع المصابين بفيروس كورونا، وتغييرات في Face ID و FaceTime.

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