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محافظات

بدء تسجيل ملفات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا بجنوب الأقصر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:01 م
بدء تسجيل ملفات المشتبه
بدء تسجيل ملفات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا بجنوب الاقصر
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شمس يونس
اعلن الدكتور زكريا محمود مدير الإدارة الصحية باسنا جنوب الاقصر،  اليوم الأربعاء، عن بدء تسجيل ملفات المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا " كوفيد -19"   او المخالطين لهم .

ياتى ذلك فى إطار مجهودات مديرية الصحة برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  الاقصر لتقديم أفضل خدمة للمصابين الفيروس والحد من انتشار .

وأضاف " زكريا " أن سبب التسجيل أسماء المشتبه فى إصابتهم وذلك لإجراء الفحوصات لهم بعيادة صدر اسنا طبقا للبروتوكول وطبقا لحاجة الحاله اما عزل منزلى او أخذ مسحه مع عزل منزلى او أخذ مسحه مع عزل بمستشفى العزل. 

وأوضح " زكريا " أنه سوف يتم تسليم العلاج للمرضى من مستشفى الصدر مجانا وسيتم عرض ملف المريض علي اللجنه المكونه من الدكتور مصطفى ابو الخير  استشاري الباطنة متطوعا والدكتور حسين عبد العظيم كراع متطوعا و الدكتور تحسين وفقى والدكتور عبد الحكم شنقير ومدير صدر اسنا  الدكتور عبد الهادى زيدان وجميع اطباء اسنا المتطوعين لخدمة المرضي 


 وأشار إلى أنه تم اليوم استلام إحدى عشر ملف منهم حالتين من منطقة الشيخ فضيل و سبع  ملفات لحالات بندر اسنا وملفان  الحالتين بقرية بوابورات المطاعنه .

وأكد " زكريا " على أن يتم تسليم الملفات بالإدارة مع أحد أقارب المريض الغير مخالطين مع عدم حضور المريض إلى مقر الاداره إلا بعد الاتصال .

وأردف بأن الإدارة الصحية باسنا قد رصدت اليوم  ثلاث حالات إيجابية إثنان من قرية اصفون  منهم حاله مستقره وتم عمل عزل مزلى والأخرى بالحميات وحاله من قرية النجوع .


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