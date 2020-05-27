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تجنبها فورا.. 3 عادات يومية تنذر بمرض السكر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعا في الوقت الحالي ولا يقتصر على كبار السن فقط، بل أصبح يصيب الشباب و الأطفال ايضا ويرتبط مرض السكري بالعامل الوراثي وكذلك العادات الغذائية الخاطئة التي تهدد الجسم بالتعرض لـ مرض السكري.

موقع healthline نصح بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها يوميا لتجنب الإصابة بمرض السكري وهي ..

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1- عدم التعرض للشمس ، وفقا لدراسة إسبانية ، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بـ مرض السكري من النوع 2 ، وأن التعرض للشمس وقت الشروق يلعب دورًا في حسن سير البنكرياس الخاص بك ، والذي ينتج الأنسولين ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

2- تناول الوجبات السريعة بشكل مستمر يزيد دهون البطن مما يشكل خطر كبير للإصابة بـ مرض السكري عن طريق تقليل حساسية الأنسولين في الجسم.

3- تجنب شرب القهوة، فالبعض يعتقد أن القهوة ضارة وقد تسبب السكر لكن على العكس تماما، فقد أثبتت دراسة علمية أن تناول القهوة السوداء يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، لذا يفضل تناول فنجان أو أثنين من القهوة يوميًا .

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