ليس هربا.. طلاب الفرق النهائية بالجامعات يطالبون بإلغاء الامتحانات

أصدر طلاب الفرق النهائية بالجامعات الحكومية والخاصة، أكثر من 50 بيان، للمطالبة بإلغاء الامتحانات التحريرية والتي من المقرر عقدها أو يوليو القادم، حسب تصريحات وزير التعليم العالي، واستبدالها بأبحاث أو امتحانات إلكترونية، وذلك خوفا منهم على صحتهم من تفشي فيروس كورونا أو إصابة أهاليهم.



وأكد طلاب الفرقة الرابعة في الجامعات المصرية، على أهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع وسلامته و أنه إيمانًا منهم بمسئوليتهم تجاهه واتباعهم لتعليمات رئيس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتخطى تفشى الوباء والسيطرة بقدر الإمكان على الجائحة.

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وتابع الطلاب خلال البيان، الذ توحد في المطالب، أنهم يطالبون بإلغاء الإختبارات التحريرية لطلاب سنوات التخرج مما يعرضنا جميعًا لخطر انتشار الوباء ليس فقط بين الطلاب ولكن أيضا في مجتمعاتهم المحيطة بهم واستبدالها بما يضمن سلامة وأمان الطلاب وأهاليهم.



وقدم الطلاب عدد من الاقتراحات البديلة للامتحات تم اعتمادها بالفعل في كثير من الجامعات بدول العالم المختلفة وابرزها:



تقييم طلاب سنوات التخرج بناءًا على أبحاث علمية كما تم تقييم طلاب سنوات النقل، لافتا إلى أنه ثبت نجاح هذا النظام الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات.



وكذلك أخذ متوسط درجات الطالب لجميع السنوات الدراسية الجامعية السابقة لتكون ممثلًا لأدائه في النصف الثاني من العام الدراسي الأخير أو استثناء هذا الترم من مجموع العلامات التراكمي.

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كما يمكن إجراء اختبارات إلكترونية استكمالًا لما بدأه وزير التعليم العالي من التحويل إلى التعليم الإلكتروني وإلإشادة بجودة التعليم عن بعد واستفادة الطلاب منه على أكمل وجه وإقرار أنه مستقبل التعليم في مصر والعالم حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.









وأكمل الطلاب فى بياناتهم أن تؤخذ مطالبهم في الاعتبار ومنها؛ صعوبة عودة الطلاب الوافدين من الخارج مع توقف حركة الطيران واضطرارهم للحجر الصحي فور وصولهم، بالإضافة إلى تحويل المدن الجامعية الى معسكرات عزل صحى وعدم إيجاد أى بديل آمن لطلاب الأقاليم والذين يمثلون فئة كبيرة من الطلبة.



مؤكدين أن تأجيل الاختبارات التحريرية مرارا وتكرارا ليس بالحل الأمثل وما هو الا بزيادة العبء النفسي على الطلبة وأولياء الأمور وأن تأجيل تخرجنا يحرمنا من أدنى حقوقنا في مزاولة المهنة التي سعينا إليها سنواتٍ طوال وتأخير الاندماج في المجتمع كفئة عاملة.



يذكر أن الجامعات المشاركة في البيانات المطالبة بإلغاء الامتحانات، طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس، طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس، طلاب كلية التربية جامعة عين شمس، طلاب كلية طب الاسنان جامعة عين شمس، طلاب كلية طب الاسنان جامعة القاهرة، طلاب كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، طلاب كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، طلاب كلية طب الاسنان جامعة جنوب الوادي، طلاب كلية طب الاسنان جامعة أسيوط، طلاب كلية طب الاسنان جامعة الازهر، طلاب كلية التربية جامعة الازهر، وغيرهم من الجامعات الحكومية والخاصة.

