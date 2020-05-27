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توك شو

روسيا تعلن عن علاج لفيروس كورونا الشهر المقبل.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:04 م
بوتين
بوتين
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أسامة علي
قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز العربى الروسى، إن رئيس بلدية موسكو اقترح استئناف تقديم بعض الخدمات في العاصمة بداية من 1 يونيو.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ شعيتو مع فضائية "أكسترا نيوز"، لافتا إلى أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا فى روسيا لم تتجاوز نسبة 1% من عدد الإصابات.


وأشار رئيس المركز العربى الروسى، إلى أنه فى الوقت الحالى عدد حالات الشفاء التى يتم تسجيلها يوميا من فيروس كورونا فى روسيا أكبر من عدد حالات الإصابة التى تسجل يوميا.

 

وقال الدكتور مسلم شعيتو، إن روسيا ستعلن الشهر المقبل عن لقاح لعلاج فيروس كورونا، بعد نجاحه فى علاج الكثير من الحالات المصابة بالفيروس، وتجربته على عدد من المتطوعين.


كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أعلن عن  تجاوز بلاده بلاده  مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا.
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